Napoli | Setien chiama Fabian al Barcellona | “Mi sono accorto subito di quanto fosse

napolista : #Setien: “#BarçaNapoli? Non ci penso mai, ma all’andata ci hanno preso di sorpresa” Il tecnico del #Barcellona all… - NapoliCalciogol : Napoli News – Barcellona, Setien pazzo di Fabian: “Mi accorsi subito della sua straordinarietà. Partita al Napoli?… - Pall_Gonfiato : #Setien elogia #LautaroMartinez : 'A chi non piacerebbe giocare con Messi' - SiamoPartenopei : Barcellona, Setién: 'Napoli, che sorpresa: pensavo fosse più coraggioso! Gattuso ha un grandissimo calciatore' - SiamoPartenopei : Barcellona, Setien pazzo di Fabian: 'Mi accorsi subito della sua straordinarietà. Sfida al Napoli? Lo spero' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Setien

"Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori". L'allenatore del Barcellona Quique Setien torna a parlare di Lautaro Martinez e lo fa in ...CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR PJANIC SETIEN / Asse caldo tra Juventus e Barcellona, che discutono di un possibile scambio tra Pjanic e Arthur. In merito a questo scenario si è soffermato Quite Setien ...