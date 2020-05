Mattarella: "Non vanno resi vani i sacrifici fatti sin qui" (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un nuovo messaggio agli italiani in occasione della Festa del Lavoro 2020, che quest'anno arriva in un momento particolarmente delicato con milioni di italiani costretti a rimanere fermi a causa delle misure restrittive legate all'epidemia di COVID-19.Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e quelle di Mattarella sono sì parole di speranze, ma nascondono anche un invito al governo e le istituzioni tutte a collaborare:Va ribadito con determinazione nella attuale situazione, in cui la diffusione del virus ha colpito duramente il nostro popolo, costringendoci, a un temporaneo congelamento delle attività. In Italia, come in tutto il mondo, le conseguenze della pandemia mettono a rischio tanti posti di lavoro. Risalta ancora di più, in questo contesto, il valore del lavoro e, in particolare ... Leggi su blogo Primo maggio - Mattarella : “Ripresa graduale - non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni. Governo dia indirizzi chiari - decisiva la responsabilità di tutti”

