L’ultimatum di Renzi a Conte | “Siamo ad un bivio Non abbiamo negato pieni poteri a

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 1 maggio 2020) L’intervento didurante l’informativa dial Senato: “Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica”. ROMA – Duro intervento di Matteodurante l’informativa del premieral Senato. L’ex presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum alla maggioranza giallo-rossa parlando di un: “Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, non era facile. Nella fase 2 della politica non basta giocare sul sentimento della preoccupazione o sulla paura. Davanti a noi c’è una ricostruzione da fare. Richiederà politica, visione, scelte coraggiose. Se si continuerà con il populismo Italia Viva non ci sarà“. L’intervento dial Senato Il leader di Italia Viva ha chiesto al premierdi avere maggiore coraggio per far ...