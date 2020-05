Lee Konitz, sax in alto (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Coronavirus si porta via anche Lee Konitz, da un letto del newyorkese Lenox Hill Hospital, il 16 aprile scorso, lo stesso giorno in cui il virus maledetto, nel reparto dell’Università di Medicina a Oviedo, uccide il grande romanziere cileno Luis Sepúlveda. Konitz, 92enne, tra le pochissime leggende contemporanee, è il jazzman che affronta da quieto riservato protagonista, in tre quarti di secolo di ininterrotta carriera, la fase più intensa della storia musicale afroamericana, inserendosi con il proprio sax alto … Continua L'articolo Lee Konitz, sax in alto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto È morto Lee Konitz - uno dei grandi del jazz

Addio al sassofonista Lee Konitz : una delle coscienze critiche del jazz moderno

Lee Konitz e l’etica del jazz (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Coronavirus si porta via anche Lee, da un letto del newyorkese Lenox Hill Hospital, il 16 aprile scorso, lo stesso giorno in cui il virus maledetto, nel reparto dell’Università di Medicina a Oviedo, uccide il grande romanziere cileno Luis Sepúlveda., 92enne, tra le pochissime leggende contemporanee, è il jazzman che affronta da quieto riservato protagonista, in tre quarti di secolo di ininterrotta carriera, la fase più intensa della storia musicale afroamericana, inserendosi con il proprio sax… Continua L'articolo Lee, sax inproviene da il manifesto.

Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: Nella Giornata Internazionale del Jazz un concerto per rendere omaggio a Lee Konitz e ai tanti jazzisti scomparsi in quest… - ClaudioOttavia : Adesso in onda su Radio Classica e in replica stasera alle 21 omaggio alla musica di Lee Konitz ad Acquarello Show,… - nadiaterranova : RT @CarloOttaviano: Alle 11 e alle 21 @ClaudioOttavia (figlio) sará in onda su - CarloOttaviano : Alle 11 e alle 21 @ClaudioOttavia (figlio) sará in onda su - mottambulo : RT @Radio3tweet: Nella Giornata Internazionale del Jazz un concerto per rendere omaggio a Lee Konitz e ai tanti jazzisti scomparsi in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Lee Konitz Lee Konitz, sax in alto Il Manifesto Lee Konitz, sax in alto

Il Coronavirus si porta via anche Lee Konitz, da un letto del newyorkese Lenox Hill Hospital, il 16 aprile scorso, lo stesso giorno in cui il virus maledetto, nel reparto dell’Università di Medicina a ...

Lee Konitz ed Ellis Marsalis vittime del Coronavirus, il mondo del jazz in lutto

Tra le vittime del del Coronavirus anche due dei padri fondatori del jazz moderno: Lee Konitz. Li ricordiamo con una playlist, "Konitz e Marsalis forever" ...

Il Coronavirus si porta via anche Lee Konitz, da un letto del newyorkese Lenox Hill Hospital, il 16 aprile scorso, lo stesso giorno in cui il virus maledetto, nel reparto dell’Università di Medicina a ...Tra le vittime del del Coronavirus anche due dei padri fondatori del jazz moderno: Lee Konitz. Li ricordiamo con una playlist, "Konitz e Marsalis forever" ...