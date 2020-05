Lazio, ricovero d’urgenza per Diaconale. Sottoposto ad intervento chirurgico (Di venerdì 1 maggio 2020) Lazio in ansia per Diaconale, pericolo coronavirus scongiurato Alberto Diaconale, dirigente della Lazio, sarebbe stato... L'articolo Lazio, ricovero d’urgenza per Diaconale. Sottoposto ad intervento chirurgico proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 maggio 2020)in ansia per, pericolo coronavirus scongiurato Alberto, dirigente della, sarebbe stato... L'articolod’urgenza peradproviene da ForzAzzurri.net.

malygno : RT @7colli2: Improvviso ricovero e intervento operatorio per il portavoce della #Lazio Arturo #Diaconale dopo un malore. Non si tratta di… - Storace : RT @7colli2: Improvviso ricovero e intervento operatorio per il portavoce della #Lazio Arturo #Diaconale dopo un malore. Non si tratta di… - 7colli2 : Improvviso ricovero e intervento operatorio per il portavoce della #Lazio Arturo #Diaconale dopo un malore. Non si… - notiziasportiva : #Lazio, nelle scorse ore ricovero in ospedale per il portavoce Diaconale - NCN_it : LAZIO, PER IL PORTAVOCE DIACONALE RICOVERO ED OPERAZIONE D'URGENZA: SI ESCLUDE IL COVID-19 #Lazio #Diaconale… -