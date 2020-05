Financial Times: "In Cina il 60% dei nuovi casi di coronavirus erano asintomatici al momento del test" (Di venerdì 1 maggio 2020) Il 60% dei nuovi casi di coronavirus rilevati in Cina nel mese di aprile non mostravano alcun sintomo della malattia al momento dei test: è quanto emerge da un’analisi del Financial Times pubblicata oggi sull’edizione online del quotidiano britannico.La scoperta, basata sui dati più completi sulla pandemia che il governo cinese ha cominciato a pubblicare dall’inizio di aprile, potrebbe rendere ancora più complesso il lavoro dei governi a livello mondiale per l’allentamento delle restrizioni finora imposte nella lotta al virus.Il risultato dello studio, commenta infatti il giornale, indica che un gran numero di persone probabilmente circolano indisturbate nella comunità diffondendo il coronavirus senza saperlo. E questo preoccupa le autorità sanitarie poiché secondo gli esperti i portatori sono più infettivi nella ... Leggi su huffingtonpost Animal Crossing : New Horizons protagonista del Financial Times dopo il taglio dei tassi di interesse

