Easy Rider - Libertà e Paura | su Netflix in streaming da oggi

Easy Rider - Libertà e Paura arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film cult del 1969 con Peter Fonda e Dennis Hopper che vinse il premio alla migliore opera prima a Cannes. Road movie per eccellenza, nel 1969 fu presentato al Festival francese dove regalò a Dennis Hopper il primo ambito premio. Pellicola simbolo della New Hollywood e di un'intera generazione, di quello speciale panorama culturale americano sessantottino dominato dalla ricerca disperata di libertà e dalla voglia di evasione da un gretto scenario borghese.

Le novità su Netflix a maggio

Per chi è qui in cerca di nuove cose da guardare questo weekend la scelta principale è tra una nuova serie come Hollywood (dello stesso autore di Glee) o il dedicarsi a film non nuovissimi ma certamen ...

