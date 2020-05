Concerto Primo Maggio 2020 streaming: dove vedere la diretta in tv e online (Di venerdì 1 maggio 2020) Concerto Primo Maggio 2020 streaming dove vedere. Il tradizionale Concertone torna anche quest’anno, ma in una forma diversa viste le restrizioni causate dal Covid19. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming dell’evento e come rivedere la replica. SCOPRI TUTTI SCALETTA E ARTISTI Concerto Primo Maggio 2020 dove vedere la diretta in tv Il Concerto Primo Maggio 2020 andrà in onda lunedì 1 Maggio su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 fino a mezzanotte con tanta musica non-stop. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine della diretta verrà messo in replica in streaming gratuito nel sito raiplay.it/programmi/ConcertodelPrimoMaggio. Concerto Primo ... Leggi su cubemagazine Come sarà il Concerto del primo maggio quest’anno

Concerto del Primo Maggio 2020 – Con Ambra Angiolini in diretta su Rai 3.

Concerto Primo Maggio 2020/ Scaletta cantanti e diretta Concertone Rai 3 : Ambra conduce - c'è Vasco Rossi (Di venerdì 1 maggio 2020). Il tradizionalene torna anche quest’anno, ma in una forma diversa viste le restrizioni causate dal Covid19. Ecco di seguitolain tv edell’evento e come rila replica. SCOPRI TUTTI SCALETTA E ARTISTIlain tv Ilandrà in onda lunedì 1su Rai 3 a partire dalle ore 20:00 fino a mezzanotte con tanta musica non-stop. Sarà possibile seguire laanche indal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine dellaverrà messo in replica ingratuito nel sito raiplay.it/programmi/del...

Corriere : Primo Maggio, il Concertone va in tv (con Vasco e Sting): orari, protagonisti, scaletta... - Raiofficialnews : Il @primomaggioroma #1m2020, in onda su @RaiTre, sarà disponibile nella lingua dei segni su @RaiPlay. L'impegno… - SchwarzGuido : Come sarà il Concerto del primo maggio quest'anno - Il Post - claudioc : RT @ilpost: Come sarà il Concerto del primo maggio quest’anno - fedjadolochov : 'Tu col tuo primo maggio/ Io che apro il concerto a Rosario Miraggio' -