Catalfo | “Stop ai licenziamenti per altri 3 mesi” Arriva reddito d’emergenza

Leggi su zon

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il ministro del Lavoro Nunziadelinea le nuove misure per tutelare i lavoratori nel prossimo decreto Nel prossimo decreto sull’emergenza coronavirus “allungheremo la cassa integrazione per altre 9 settimane e lo stop aiper tre mesi.” Questa la promessa del ministro del Lavoro Nunzia. A pronunciare queste parole durante la giornata internazionale dedicata ai lavoratori. “Meno sussidi e più riqualificazione dei lavoratori. Il più grande investimento che possiamo fare per evitare una gravissima crisi occupazionale è quello sulle politiche attive.” “I dati Istat di marzo confermano che l’occupazione in quel mese ha tenuto – spiega il ministro– e non ci sono stati, anche grazie al primo decreto di sostegno al. Allungheremo la Cassa integrazione per ...