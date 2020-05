Agnelli: «La Juve vuole concludere il campionato. Complimenti a Dal Pino» (Di venerdì 1 maggio 2020) L’intervento di Andrea Agnelli durante l’Assemblea di Lega odierna. Con tanto di Complimenti al presidente di Lega Andrea Agnelli ha terminato il giro di interventi dei presidente di Serie A durante l’Assemblea di Lega che si è tenuta quest’oggi e che ha ribadito la volontà del mondo del calcio di tornare a giocare. Ecco il suo intervento riportato da Tuttosport. «Mi associo anche io ai Complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire con forza un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci ... Leggi su calcionews24 Agnelli : «La Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione»

