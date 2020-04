Un campione del passato | la carriera di Clarence Seedorf

Leggi su 90min

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tra i giocatori più talentuosi tra i tanti che abbiamo ammirato in Serie A tra la fine negli anni 2000 non si può non citare. L'ex fantasista olandese, oggi allenatore attualmente senza una squadra, è considerato uno dei migliori calciatori europei di sempre: ripercorriamo le più importanti e significative della sua. Gli esordi con l'Ajax Entrato giovanissimo nel settore giovanile dell'Ajax, il giocatore compie l'intera trafila nel vivaio dei Lancieri fino ad arrivare...