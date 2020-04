"Statali a casa pagati", cambia la lotta di classe (Di giovedì 30 aprile 2020) Alberto Giannoni "Perché i sacrifici li facciamo solo noi?". Scene di lotta di classe al tempo del virus, e con «classi» del tutto nuove rispetto alle categorie tradizionali «Perché i sacrifici li facciamo solo noi?». Scene di lotta di classe al tempo del virus, e con «classi» del tutto nuove rispetto alle categorie tradizionali. Da una parte ci sono i dipendenti pubblici, dall'altra gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i dipendenti del privato. La classe dei produttori che ha sempre tenuto in piedi lo Stato e il suo welfare insomma, e ora si trova in una difficoltà mai vista, per non dire alla disperazione. E anche per questo guarda con sempre maggior insistenza e impazienza dall'altra parte, a quell'ingente settore pubblico che si trova in una condizione di perfetta sicurezza e garanzia ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 aprile 2020) Alberto Giannoni "Perché i sacrifici li facciamo solo noi?". Scene didial tempo del virus, e con «classi» del tutto nuove rispetto alle categorie tradizionali «Perché i sacrifici li facciamo solo noi?». Scene didial tempo del virus, e con «classi» del tutto nuove rispetto alle categorie tradizionali. Da una parte ci sono i dipendenti pubblici, dall'altra gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i dipendenti del privato. Ladei produttori che ha sempre tenuto in piedi lo Stato e il suo welfare insomma, e ora si trova in una difficoltà mai vista, per non dire alla disperazione. E anche per questo guarda con sempre maggior insistenza e impazienza dall'altra parte, a quell'ingente settore pubblico che si trova in una condizione di perfetta sicurezza e garanzia ...

donatellabc : @PCossu @conteDartagnan lei lo sa quanti dipendenti statali lavorano anche in nero perché tanto durante il lavoro d… - stefcatani : Ma vi pare giusto che gli statali che sono s casa a non fare un cazzo debbono prendere il 100% dello stipendio??? - ShootersykEku : ... È solo un provvedimento pro statali,pubblico e pensionati,gli autonomi e dipendenti privati sono discriminati n… - ldigiov : RT @puozzauenarrest: Ma gli impiegati statali, gli insegnanti i dipendenti pubblico che stanno a casa sono anche loro in cassa integrazione… - pietro30199674 : RT @puozzauenarrest: Ma gli impiegati statali, gli insegnanti i dipendenti pubblico che stanno a casa sono anche loro in cassa integrazione… -

OLGIATE – “Da cinque giorni non ci sono stati decessi nella nostra Rsa e negli ultimi 13 giorni una sola persona è venuta a mancare. Al momento non ci risulta però che questo decesso sia collegabile a ...

Dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di domenica 26 aprile dedicata alla fase 2 di convivenza con il coronavirus, tra gli imprenditori del settore fuori casa serpeggia ...

