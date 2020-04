Spal | Vagnati rescinde il contratto | il ds ha già l’accordo con un’altra squadra

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Davidenon è più il direttore sportivo della, l’annuncio è arrivato direttamente dal club. “S.P.A.L. srl comunica che in data odierna il responsabile dell’area tecnica Davideha risolto ilcol club biancazzurro. Fin dall’avvio dell’esperienza con la nuova dirigenzalina della famiglia Colombarini e del presidente Walter Mattioli nel luglio 2013,è stato il riferimento dell’area sportiva, ruolo in precedenza ricoperto anche nella Giacomense, dove aveva iniziato il percorso prima da calciatore per tre stagioni e poi come direttore sportivo”. Adesso lo aspetta il Torino, l’accordo con il presidente Urbano Cairo è stato infatti già raggiunto. Coronavirus, l’ISS: “contagi in calo, il valore Rt è inferiore a 1” “Non paga ...