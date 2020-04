Separazione e divorzio… e se la strada fosse la dichiarazione di nullità del matrimonio? (Di giovedì 30 aprile 2020) Papa Francesco ha riformato il procedimento per ottenere la dichiarazione di nullità dei matrimoni religiosi. Questo non per favorire la nullità del matrimonio, ma per fornire procedure un po' più brevi e snelle. Infatti, quella che in passato era una strada tortuosa, oggi sta godendo di rinnovata linfa e sempre più persone scelgono di ricorrervi in luogo del tribunale ordinario (dove si discute di Separazione e di divorzio). Per fare chiarezza: la Separazione personale dei coniugi non fa venire meno il vincolo coniugale e quasi tutti i doveri e i diritti legati al matrimonio permangono, seppure “allentati”. I coniugi separati, anche se possono legittimamente instaurare nuove relazioni sentimentali e convivenze, non possono contrarre nuovo matrimonio (né civile, né religioso). Il divorzio, invece, rappresenta la fine del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Papa Francesco ha riformato il procedimento per ottenere ladi nullità dei matrimoni religiosi. Questo non per favorire la nullità del, ma per fornire procedure un po' più brevi e snelle. Infatti, quella che in passato era unatortuosa, oggi sta godendo di rinnovata linfa e sempre più persone scelgono di ricorrervi in luogo del tribunale ordinario (dove si discute die di divorzio). Per fare chiarezza: lapersonale dei coniugi non fa venire meno il vincolo coniugale e quasi tutti i doveri e i diritti legati alpermangono, seppure “allentati”. I coniugi separati, anche se possono legittimamente instaurare nuove relazioni sentimentali e convivenze, non possono contrarre nuovo(né civile, né religioso). Il divorzio, invece, rappresenta la fine del ...

