Salvini non si presenta in Aula dopo l’occupazione: accusa di Malpezzi ed intervento integrale (Di giovedì 30 aprile 2020) Da circa 24 ore tiene banco nel panorama politico italiano la decisione di Salvini di occupare l’Aula in Parlamento, nel tentativo che il governo spinga maggiormente per le riaperture nel nostro Paese. Ve ne abbiamo dato conto praticamente in tempo reale, nella giornata di ieri, parlando della decisione della Lega che a quanto pare ha fatto storcere il naso anche a Fratelli d’Italia. Questione diventata calda anche oggi 30 aprile, nel momento in cui è iniziato il dibattito parlamentare per comprendere in quale direzione andranno le misure governative. Malpezzi accusa Salvini di essere assente in Aula dopo averla occupata Una giornata parlamentare iniziata con un’ulteriore polemica. Tutto nasce dal tweet pubblicato da Simona Malpezzi, che certo non le ha mandate a dire a Salvini. Dal suo punto di vista, infatti, con il numero uno del Carroccio abbiamo assistito ... Leggi su bufale Salvini : “Prima gli italiani è una ragione di vita - non uno slogan”

Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è»

