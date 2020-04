Renzi | ultimatum a Conte | «Se sceglierà la strada del populismo non ci avrà al suo fianco»

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il leader di Italia Viva in Senato: «Italiani sono ad arresti domiciliari, servono libertà e verità». E ha chiarito: «Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro» . La Russa: il premier ha accentrato su di sé poteri che non hanno Putin e Orban

MediasetTgcom24 : Conte: 'Da Renzi nessun ultimatum, stiamo facendo politica' #giuseppeconte - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - Corriere : Renzi, «ultimatum a Conte in Senato» - CronacaSocial : ?? Ultimatum di #Renzi a #Conte: 'Stop al populismo'. Ma il premier sminuisce le parole del leader di #ItaliaViva. L… - siwel44it : RT @Arturo_Scotto: #Renzi tira fuori una bella citazione di #Martinazzoli lanciando il suo ultimatum a #Conte. La politica è altrove, ammon… -

Chiaro e netto: «Presidente del Consiglio, lei è a un bivio, se nella fase due sceglierà il populismo non avrà Italia viva al suo fianco». Oggi l’ex premier ribalta il discorso e, in sostanza, dice a ...“Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. È stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione.