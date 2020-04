Pirelli - Dal 4 maggio riapre l' impianto di Settimo Torinese

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 aprile 2020) Lasi prepara a tornare allattività dal 4, data di inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Negli impianti italiani, fermi ormai dal 26 marzo, il ritorno alla produzione avverrà in modo graduale e secondo un determinato crono-programma.Produzione ridotta. Nello specifico, nello stabilimento dii livelli produttivi saranno ridotti in considerazione della minore domanda, mentre a Bollate riprenderanno "nel corso del mese di" solo le attività essenziali con una presenza di lavoratori "estremamente ridotta". Nell'alle porte di Milano, inoltre, sarà avviata successivamente la produzione di mascherine, esclusivamente destinate ai dipendenti e alle loro famiglie, per azzerare i potenziali rischi di discontinuità nelle forniture e la conseguente sospensione delle attività ...