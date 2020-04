Papà torna a casa dopo 40 giorni: l'abbraccio in strada con la famiglia è commovente (Di giovedì 30 aprile 2020) A postare il video su Facebook è stata Clarissa B., la figlia di Marco, un uomo di 56 anni tornato a casa dopo 40 giorni di... Leggi su today Aurora Ramazzotti "Papà Eros - torna con Marica Pellegrinelli"/ "Le voglio bene per.."

Apprendiamo da un’intervista sulla stampa online che il presidente della Commissione Regionale Sanità, Fabrizio Volpini, candidato Sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative d ...

Centro della Famiglia di Treviso: “Dimenticato l'impegno di mamme, papà e bambini”

Non c’è stato nessun riconoscimento di quanto le famiglie hanno fatto in questi due mesi per la salute e il bene del Paese. Così don Francesco Pesce, presidente del Centro della Famiglia di Treviso, i ...

