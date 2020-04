Il servizio di game streaming Project xCloud di Microsoft arriverà su Xbox Game Pass entro quest'anno (Di giovedì 30 aprile 2020) Il servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass, il quale vi permette di giocare ad oltre 100 titoli Xbox con una sottoscrizione mensile, entrerà molto presto a far parte del servizio di Game streaming xCloud e viceversa.La notizia è stata condivisa dal capo di Xbox, Phil Spencer, tramite un post sul blog ufficiale della compagnia:"Più tardi nel corso dell'anno, la nostra tecnologia cloud di Game streaming, Project xCloud, arriverà su Xbox Game Pass, in questo modo voi e i vostri amici potrete fare streaming e giocare ai giochi che preferite sui vostri dispositivi.".Leggi altro... Leggi su eurogamer Xbox Game Pass ha ricevuto più di 50 giochi negli ultimi tre mesi : un'infografica analizza il servizio

