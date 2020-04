Il preparatore atletico di Montella: "I calciatori non sono atleti" (Di giovedì 30 aprile 2020) “I calciatori non sono veri atleti. E al mondo del calcio interessa solo che producano spettacolo”. Lo Emanuele Marra, da sempre preparatore atletico nello staff di Vincenzo Montella (anche alla Roma) che esprime il suo punto di vista sugli allenamenti che dovrebbero affrontare i giocatori nell’otti Leggi su iltempo Roma - il preparatore atletico : «Possiamo riprendere in sicurezza»

Sinatti (preparatore atletico) : «Prima di 15/20 giorni è impossibile tornare in forma»

Carminati (preparatore atletico) : «Ripresa? Altissimo il rischio infortuni» (Di giovedì 30 aprile 2020) “Inonveri. E al mondo del calcio interessa solo che producano spettacolo”. Lo Emanuele Marra, da semprenello staff di Vincenzo(anche alla Roma) che esprime il suo punto di vista sugli allenamenti che dovrebbero affrontare i giocatori nell’otti

tempoweb : Il preparatore atletico di Montella: 'I calciatori non sono atleti' - - emibomber : Il ruolo del preparatore atletico: analisi personale e spunti di riflessione - TuttoASRoma : FRANCHINI (Preparatore atletico): “Possiamo riprendere l’attività sportiva in sicurezza” - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Roma, il preparatore atletico: «Possiamo riprendere in sicurezza»: Il mondo del calcio non ha… - PValenti2 : Oggi ho intervistato Emanuele Marra, in passato preparatore atletico nello staff di @VMontella. Sono emersi aspett… -