Chiesa era dirigente nazionale della Federazione Giovanile Comunista negli anni 60, quando vi entrai. La sua morte inaspettata lascia sgomenti. Giulietto era un compagno intelligente, attento, cercava la natura profonda degli avvenimenti, soprattutto dei movimenti. I movimenti erano al centro della sua attenzione, vissuti con grande partecipazione, voglia di capire, a volte con immedesimazione. Non era un osservatore distaccato. Nel ricordo delle sue qualità politiche e umane entrano anche le diversità, che ci sono state in occasioni importanti ma gestite … Continua L'articolo Giulietto mancherà anche a chi non era d'accordo con lui proviene da il manifesto.

