Funerali da lunedì con 15 persone Distanziati e con la mascherina La circolare del

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Isi celebreranno di nuovo a partire dal 4 maggio. Da lunedì la Chiesa potrà celebrare di nuovo le cerimonie funebri, in chiesa o all’aperto. “La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiale – scrive il ministero dell’Interno nel testo attuativo del Dpcm del 26 aprile – secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali. Assicurando che la cerimonia si svolga in tempo contenuto”. In unadel Viminale ai prefetti si chiede di “evitare assembramenti ovvero corteo di accompagnamento del feretro”. Nel dettaglio, nel caso si celebrasse la messa e non la sola liturgia della parola, “deve essere evitato il contatto fisico come per esempio lo scambio del segno della pace, in ...