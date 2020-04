Fiumicino, Calicchio: ‘Tanti auguri a Don Tommaso per i suoi 101 anni’ (Di giovedì 30 aprile 2020) “Desidero porgere i migliori auguri a Don Tommaso da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver raggiunto l’onorevole traguardo di 101 anni”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “Don Tommaso – aggiunge – ha rappresentato e continua a rappresentare per la nostra comunità un punto di riferimento non solo spirituale ma umano. Tantissime generazioni di ragazze e ragazzi di Fiumicino, me compreso, sono passati attraverso i suoi insegnamenti. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno”. Fiumicino, Calicchio: ‘Tanti auguri a Don Tommaso per i suoi 101 anni’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 aprile 2020) “Desidero porgere i miglioria Donda parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver raggiunto l’onorevole traguardo di 101 anni”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo. “Don– aggiunge – ha rappresentato e continua a rappresentare per la nostra comunità un punto di riferimento non solo spirituale ma umano. Tantissime generazioni di ragazze e ragazzi di, me compreso, sono passati attraverso iinsegnamenti. A lui vanno i nostri miglioridi buon compleanno”.: ‘Tantia Donper i101 anni’ su Il Corriere della Città.

Fiumicino – "In vista degli esami di fine anno che molti studenti e studentesse dei licei e degli istituti tecnici del nostro territorio svolgeranno all'interno delle loro scuole, abbiamo predisposto ...

