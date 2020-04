Fase 2: come cambieranno i funerali dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) La tanto attesa e discussa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus che partirà il prossimo 4 maggio segnerà anche la ripartenza delle cerimonie funebri. Ma come verranno celebrati i funerali pur mantenendo la distanze di sicurezza? Chi potrà partecipare al rito funebre? Ecco le ultime indicazioni che arrivano dal governo per fare chiarezza sulla questione. Una ripartenza cauta anche in Chiesa come indicato dall’ultimo dpcm del 26 aprile, dal prossimo lunedì si potranno nuovamente celebrare i funerali con un massimo di 15 partecipanti, preferendo una cerimonia all’aperto dove possibile. Un’ulteriore precisazione sulle modalità è arrivata attraverso una circolare del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Michele Di Bari, inviata al segretario generale della Cei, monsignor Stefano ... Leggi su thesocialpost Eav - regole di comportamento per la fase 2. De Gregorio : Ecco come si viaggerà su treni e bus dal 4 maggio

È previsto per la serata di oggi il voto alla Camera sul Def e lo scostamento di bilancio per le prossime «poderose» manovre economiche che il Governo Conte sta mettendo a punto per fronteggiare l’eme ...

Fase 2, le norme per celebrare i funerali dal 4 maggio

Massimo 15 partecipanti, tutti a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro e indossando mascherine e guanti. La cerimonia dovrà durare il tempo strettamente necessario e una volta terminata vanno e ...

