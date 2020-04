Denunciati e multati i medici Albanesi | l’incredibile errore

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 aprile 2020) Quando sono arrivati nel nostro paese ad aiutarci nella lotta contro il coronavirus sono stati accolti come degli eroi per la loro grande bontà e generosità, Nell'esporsi in prima persona nella lotta al coronavirus. Ma, quando hanno voluto brindare e festeggiare la fine della loro missione qui in Italia e finalmente il ritorno a casa, diversiche da ben quattro settimane si trovano a Brescia sono staidai carabinieri per violazione delle norme anti-contagio e resistenza a pubblico ufficiale. Continua…a Brescia Per il team di "eroi" era l'ultimo giorno che trascorrevano preso l'hotel di Brescia dove hanno alloggiato per settimane, dopo i lunghi ed estenuanti turni in ospedale accanto ai colleghi italiani. A un mese preciso dal loro arrivo qui nel nostro Paese, il 29 marzo ...