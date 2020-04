Così gli Usa potrebbero usare l’India in chiave anti cinese (Di giovedì 30 aprile 2020) La pandemia di Covid-19 potrebbe indirettamente offrire all’India la storica possibilità di rientrare in corsa per il predominio dell’Asia. Dopo numerose delusioni, troppi treni persi e anni di sostanziale immobilismo, per Nuova Delhi l’occasione d’oro ruota attorno alla produzione del possibile vaccino capace di sconfiggere il nuovo coronavirus. Già, perché a Oxford la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, e gli scienziati britannici sono fiduciosi di poter sfornare l’antidoto del secolo entro settembre, salvo poi avviarne la produzione di massa in autunno. Nel caso in cui tutto dovesse filare liscio, è proprio qui, nel processo di produzione di massa dell’arma anti Covid-19, che entrerebbe in gioco l’India. L’Elefante indiano produce infatti il 20% dei medicinali complessivamente usati sulla faccia ... Leggi su it.insideover Coronavirus - papà guarisce dal Covid e torna a casa a Roma dopo 40 giorni in ospedale : la sua famiglia lo accoglie così

“Ci fai morire!”. Maddalena Corvaglia - anche la versione casalinga è super sexy. Lei lava così…

Usura e pizzo - così il figlio di ‘o minorenne’ ha seguito le orme del padre (Di giovedì 30 aprile 2020) La pandemia di Covid-19 potrebbe indirettamente offrire all’India la storica possibilità di rientrare in corsa per il predominio dell’Asia. Dopo numerose delusioni, troppi treni persi e anni di sostanziale immobilismo, per Nuova Delhi l’occasione d’oro ruota attorno alla produzione del possibile vaccino capace di sconfiggere il nuovo coronavirus. Già, perché a Oxford la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, e gli scienziati britannici sono fiduciosi di poter sfornare l’doto del secolo entro settembre, salvo poi avviarne la produzione di massa in autunno. Nel caso in cui tutto dovesse filare liscio, è proprio qui, nel processo di produzione di massa dell’armaCovid-19, che entrerebbe in gioco l’India. L’Elefante indiano produce infatti il 20% dei medicinali complessivamente usati sulla faccia ...

FMCastaldo : #Renzi si permette di dire 'Onoriamo i morti riaprendo, loro vorrebbero così'. Ma chi si crede di essere per permet… - fattoquotidiano : 'COSÌ LA LOMBARDIA GONFIA I NUMERI' La denuncia di Paolo Spada (chirurgo all’Humanitas): nella voce si contano non… - LiaQuartapelle : Colleghi della Lega che occupate l’aula per la notte: non è il tempo per le pagliacciate. Abbiamo il dovere di far… - LucaCharmedFan : RT @AugustoMinzolin: La Gruber dice che Conte ha il 70% di fiducia: l’unico sondaggio che lo dà così alto è Pagnoncelli.Tutti gli altri lo… - HilaryBizarre : Segnatevi questa data sul calendario, perché è questa MEMORABILE!! A vederli cosi mi lacrimano gli occhi, aspettavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Così gli Quattro “partiti” nei Cinque Stelle «Il Movimento? Così non c’è più» Corriere della Sera