Coronavirus, pediatra: “Aumento di casi di sindrome di Kawasaki in Lombardia, Liguria e Piemonte. Il problema sarà il rientro a scuola” (Di giovedì 30 aprile 2020) “La sindrome di Kawasaki la vediamo molto raramente, in Italia ci saranno 250 casi in un anno. Negli ultimi mesi sono stati segnalati casi piuttosto frequenti, a Bergamo ma anche in Liguria e Piemonte e in altre parti d’Italia, che hanno omogeneità sintomatologica. Nei casi più gravi si tratta di vasculiti che vanno a occludere, ad alterare alcune arterie e tra queste quelle del cuore, le coronarie, avendo conseguenze molto serie. Non possiamo collegarlo direttamente al Coronavirus, si stanno raccogliendo dei dati, ma certo il fatto che si siano verificati così tanti casi in questo periodo fa pensare. Il problema sarà sicuramente la gestione della fase due, quando i bambini rientreranno a scuola a settembre“: lo ha dichiarato Giuseppe Mele, Presidente della Società Italiana Medici Pediatri, ospite del programma ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e la malattia di Kawasaki nei bambini - il pediatra : “A Bergamo 12 casi - abbiamo aspettato per non fare terrorismo”

Coronavirus : morto pediatra - il bilancio dei medici caduti sale a 141

