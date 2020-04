Coronavirus, Crippa (M5s): “Lega fa occupazioni e assembramenti in Aula anche per festeggiare un compleanno” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Qualcuno ha preso iniziative come l’occupazione dell’Aula per festeggiare un compleanno“. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Davide Crippa, in Aula alla Camera dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte, riferendosi all’iniziativa di protesta della Lega. Crippa ha puntato il dito contro le opposizioni: “Sul decreto Cura Italia qualcuno ha voluto che gli spazi parlamentari fossero bocciati, costringendo la maggioranza a mettere la fiducia su un testo mentre tutti volevamo riaprirlo per delle integrazioni che servivano al Paese, non a noi” L'articolo Coronavirus, Crippa (M5s): “Lega fa occupazioni e assembramenti in Aula anche per festeggiare un compleanno” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Crippa - grazie Conte - ora non mollare su Recovery fund’

Coronavirus : Crippa - grazie Conte - ora non mollare su Recovery fund’

**Coronavirus : Crippa - ‘Mes light non esiste - M5S vota contro’** (Di giovedì 30 aprile 2020) “Qualcuno ha preso iniziative come l’occupazione dell’per festeggiare un compleanno“. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Davide, inalla Camera dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte, riferendosi all’iniziativa di protesta della Lega.ha puntato il dito contro le opposizioni: “Sul decreto Cura Italia qualcuno ha voluto che gli spazi parlamentari fossero bocciati, costringendo la maggioranza a mettere la fiducia su un testo mentre tutti volevamo riaprirlo per delle integrazioni che servivano al Paese, non a noi” L'articolo(M5s): “Lega fainper festeggiare un compleanno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilSaronno : Coronavirus, il sindaco Crippa informa: a Ceriano Laghetto meno contagiati e meno in sorveglianza - FogliaLa : Ma quel fancazzista di #salvini che chiede di riaprire per lavorare quando LVI non ha lavorato nemmeno un minuto in… - maurizio_crippa : RT @OGiannino: Il 22 marzo commissario Arcuri annunciava in 2 gg Regioni avrebbero avuto mascherine per intero comparto sanitario, ed entro… - iltradate : Coronavirus, il sindaco Crippa informa sui contagi: 3 persone guarite - ilSaronno : Coronavirus, il sindaco Crippa informa sui contagi: 3 persone guarite -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crippa Coronavirus, Crippa (M5s): “Lega fa occupazioni e assembramenti in Aula anche per festeggiare un… Il Fatto Quotidiano Lega e M5s, scontro alla Camera: finisce quasi in rissa VIDEO

ROMA – Alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Nel corso dell’intervento del capogruppo M5s Davide Crippa, i due gruppi si sono scontrati a distanza ed è stato necessario ...

Coronavirus, il sindaco Crippa informa: a Ceriano Laghetto meno contagiati e meno in sorveglianza

CERIANO LAGHETTO – I dati dell’emergenza coronavirus a Ceriano Laghetto: “Venerdì avevamo 11 positivi e 24 sottoposti a sorveglianza – ha ricordato il sindaco Roberto Crippa in un videomessaggio – men ...

ROMA – Alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Nel corso dell’intervento del capogruppo M5s Davide Crippa, i due gruppi si sono scontrati a distanza ed è stato necessario ...CERIANO LAGHETTO – I dati dell’emergenza coronavirus a Ceriano Laghetto: “Venerdì avevamo 11 positivi e 24 sottoposti a sorveglianza – ha ricordato il sindaco Roberto Crippa in un videomessaggio – men ...