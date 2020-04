Calcio, Luca Cordero di Montezemolo: “Assurdo spendere del tempo sulla ripresa eventuale della Serie A” (Di giovedì 30 aprile 2020) Sta diventando un tema da dibattito popolare quello della ripresa del campionato di Calcio di Serie A. Le voci sono contrastanti tra gli addetti ai lavori, mentre tra le fila dei tifosi la maggioranza propende per un “No” sia per le oggettive criticità relative all’emergenza sanitaria che per la mancanza di un qualcosa legato all’emozione. Ci si chiede: che spettacolo potrebbe essere senza pubblico in un contesto falsato? A sposare queste considerazioni, contrarie a un ritorno in campo, è anche l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo che, quest’oggi, ha espresso le sue impressioni sull’argomento: “Sento l’astinenza dalla F1 e dal Calcio, ma parliamo in modo serio. Al centro c’è la salute, se adesso bisogna spendere del tempo sul campionato, sulle partite, mi sembra assurdo. Oggi non ... Leggi su oasport Lucarelli ringhia : «Basta con i luoghi comuni - il calcio è vittima di attacchi demagogici»

