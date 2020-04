Basket | Gianmarco Pozzecco | “Quando sento parlare dei giocatori italiani come se fossero

Mariottingham : @gianmarco__p @samumassit @MarcoLazzerini5 Indubbiamente è stata una squadra inarrivabile, capace di mettersi 6 ane… - Davide_kun85 : RT @RadioSportiva: ??? Gianmarco #Pozzecco: #Basket? La scelta di fermarsi è stata giusta, vivevo l'apprensione che cresceva nei giocatori e… - RadioSportiva : ??? Gianmarco #Pozzecco: #Sassari Basket? Ogni allenatore ha le sue caratteristiche ed è condizionato da tanti fatto… - RadioSportiva : ??? Gianmarco #Pozzecco: #Basket? La scelta di fermarsi è stata giusta, vivevo l'apprensione che cresceva nei giocat… - RadioSportiva : ??? Gianmarco #Pozzecco: #Basket? Lo sport è la parte più bella della vita di uno sportivo, mi manca il contatto uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Gianmarco

Sportando

Oltre 1500 votanti per una finale al cardiopalma vinta da Gianluca Basile per una manciata di voti su Gianmarco Pozzecco. Vince la sfida Gianluca Basile. Colui che non solo ha fatto emozionare sul par ...Dall’impresa di Atene 2004, quando l’Italia conquistò l’Argento alle Olimpiadi di Atene dopo aver sconfitto la Lituania in semifinale e aver ceduto solo in finale all’Argentina, a oggi: in esclusiva p ...