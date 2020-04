Baronissi | approvato pacchetto di misure per commercianti e artigiani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Occupazione gratuita di suolo pubblico per l’anno 2020; differimento del 50% della Tari agli anni 2021 e 2022; accesso agevolato al credito per il pagamento dei fitti di negozi e botteghe; fornitura gratuita dei dispositivi di sicurezza. La giunta comunale diha varato oggi un importantedia sostegno died esercenti ristorazione e somministrazione colpiti dall’emergenza Covid 19. Quattro lefinanziate dal Comune diche vanno ad integrare quelle messe in campo da Governo e Regione Campania. Per l’intero anno 2020, gli esercizi pubblici saranno esentati dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico: l’obiettivo è fare diuna grande “città ristorante all’aperto”, per ...