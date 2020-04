"Avanti così e noi non ci saremo". Renzi, ultimatum sulla Fase 2: adesso Giuseppe Conte rischia davvero (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se lei sceglierà la strada della politica, Italia Viva sarà al suo fianco. Ma se sceglierà quella del populismo, noi non ci saremo”. Matteo Renzi interviene al Senato e lancia di fatto un ultimatum a Giuseppe Conte. Lo fa tenendo i toni bassi, ma parlando con grande chiarezza: praticamente un unicorno in una giornata di attacchi feroci e difese strampalate. L'ex rottamatore stavolta scopre tutte le carte: “Il premier ha detto che questo governo non lavora con il favore delle tenebre. Allora io, guardandolo negli occhi, parlo con chiarezza e dico che non ci stiamo ai giochini alimentati dalle veline di Palazzo Chigi. Siamo ad un bivio - sottolinea Renzi - Conte è stato molto bravo a offrire parole di conforto agli italiani in questi due mesi, però nella Fase 2 non basta giocare sulla paura e sulla preoccupazione. La ricostruzione ... Leggi su liberoquotidiano "Se andiamo avanti così il numero di morti si azzererebbe a metà giugno" - altro che Fase 2 : le cifre "nascoste" del virus

"Non si capisce una mazza - ansia - confusione. Avanti così...". Magistrale Mara Venier : anche le massacra Conte e il governo

"Non è il Grande Fratello - adesso basta". Anche De Angelis umilia Conte (e Boccia muto) : così non si può andare avanti - clamoroso (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se lei sceglierà la strada della politica, Italia Viva sarà al suo fianco. Ma se sceglierà quella del populismo, noi non ci”. Matteointerviene al Senato e lancia di fatto unConte. Lo fa tenendo i toni bassi, ma parlando con grande chiarezza: praticamente un unicorno in una giornata di attacchi feroci e difese strampalate. L'ex rottamatore stavolta scopre tutte le carte: “Il premier ha detto che questo governo non lavora con il favore delle tenebre. Allora io, guardandolo negli occhi, parlo con chiarezza e dico che non ci stiamo ai giochini alimentati dalle veline di Palazzo Chigi. Siamo ad un bivio - sottolinea- Conte è stato molto bravo a offrire parole di conforto agli italiani in questi due mesi, però nella2 non basta giocarepaura epreoccupazione. La ricostruzione ...

Gems_loves_Chim : RT @onlytaehyg: Fuori un flame, avanti un altro? Boh da qua a domenica cos'altro tirerete fuori? Streammate DNA per far arrivare il mv a 1… - saam_myrs : RT @onlytaehyg: Fuori un flame, avanti un altro? Boh da qua a domenica cos'altro tirerete fuori? Streammate DNA per far arrivare il mv a 1… - giohyungiexkth : RT @onlytaehyg: Fuori un flame, avanti un altro? Boh da qua a domenica cos'altro tirerete fuori? Streammate DNA per far arrivare il mv a 1… - t4est4t4 : @jingoldn MA CHE COS’È OH MIO DIDORJJDKFFN MA QUELLO NON È IL TIZIO DI AVANTI UN ALTRO mi sento malissimo - bang7ansv : RT @onlytaehyg: Fuori un flame, avanti un altro? Boh da qua a domenica cos'altro tirerete fuori? Streammate DNA per far arrivare il mv a 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti così Spiaggia e Coronavirus nelle Marche, cosa si può fare (e cosa no) il Resto del Carlino Primo maggio alle porte, l'auspicio e le riflessioni della Csa Fiadel e delle Acli

Il primo maggio è ormai alle porte. A puntare i riflettori sulla Festa del Lavoro, Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel di Salerno: "Questo primo maggio avrà un peso diverso da quelli precedent ...

La Ferrari di Fernando Alonso si butta via ad Abu Dhabi: un Mondiale che cambia la storia della F1

Secondo Andre Agassi il dolore per una sconfitta è sempre superiore alla gioia per una vittoria. Ma se tutte le sconfitte fanno male, alcune sono sicuramente peggio di altre. Flop clamorosi, a volte s ...

Il primo maggio è ormai alle porte. A puntare i riflettori sulla Festa del Lavoro, Angelo Rispoli, segretario della Csa Fiadel di Salerno: "Questo primo maggio avrà un peso diverso da quelli precedent ...Secondo Andre Agassi il dolore per una sconfitta è sempre superiore alla gioia per una vittoria. Ma se tutte le sconfitte fanno male, alcune sono sicuramente peggio di altre. Flop clamorosi, a volte s ...