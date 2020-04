Uomini e Donne Anticipazioni 29 aprile | Gemma | mi sento una ragazzina

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - vitocrimi : Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso… - davidealgebris : Analizzando Big data salute/economia , Veneto e Emilia Romagna hanno reagito meglio all’emergenza in Italia. Bravi… - LaMarsi : RT @cyanidenymph: Sono così arrabbiata in Italia il 72% delle donne uccise dal 2000 e 2018 è stata uccisa in famiglia e il 92% ammazzata pe… - PaoloBersani : @elvira_serra @Corriere @Renzo_Arbore Quanti in Italia sanno che a #Foggia nel 1943 furono uccise dai bombardamenti… -

Uomini Donne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Uomini Donne