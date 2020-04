Soleil e Jeremias sorpresa messaggi | “Meraviglioso” | critiche | “Non passa”

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 29 aprile 2020)ultime notizie: uno scambio disorprende, ecco cosa sta succedendoRodriguez eSorgè continuano a sentirsi. Non sappiamo se telefonicamente, ma percertamente sì. Ha sorpreso – e non poco – quello che ha scritto su Instagramsotto al video della performance canora del suo ex fidanzato. … L'articolo: “Meraviglioso”,: “Non passa” proviene da Gossip e Tv.