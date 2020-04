Sky | Ugolini | Serie A? Inutile fare previsioni | si aspetta la risposta della scienza

Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Sky, Ugolini: 'Nel calcio vanno accantonati gli interessi personali, bisogna ragionare da sistema per trovare soluzioni' -… - sportli26181512 : #Interviste #Radio SKY, Ugolini: “Solo ragionando di sistema si potrà continuare”: SKY, Ugolini: “Solo ragionando d… - FrattinoMarco : Sky, Ugolini: 'Se tutti pensano ai propri interessi il calcio non va da nessuna parte' - MondoNapoli : Sky, Ugolini: 'Nel calcio vanno accantonati gli interessi personali, bisogna ragionare da sistema per trovare soluz… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: “C'è incertezza sul futuro, la speranza è che il 18 si possa riprendere con gli allenamenti” https://t.c… -

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è grande incertezza sul futuro. Le parole di Gravina vanno pesate e tenute ...

