Roberta Morise sul flirt con Ramazzotti | “Fossi stata in Eros avrei evitato”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da qualche tempo si vocifera di untra il cantante, la bella conduttrice di I Fatti Vostri. Stufo dei continui gossip che ormai lo attanagliano dalla sua separazione con Marica Pellegrinelli, l’artista di recente è esploso in una smentita. Oggi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, laha commentato proprio le parole di, che ha definito i rumors schifosi e disumani. Ma nella chiacchierata con il settimanale c’è spazio anche per il suo lavoro a I Fatti Vostri e a proposito di questo ha detto anche la sua sull’eterna insofferenza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe.commenta la smentita diSe da un latonon è riuscito a contenere il livore nei confronti delle voci su una possibile relazione con, ...