Programmi TV di stasera, mercoledì 29 aprile 2020. Su Italia1 «E.T. – L’Extraterrestre» (Di mercoledì 29 aprile 2020) E.T. - L'Extraterrestre Rai1, ore 21.40: Meraviglie – La penisola dei tesori - Replica Rai1 ripropone Meraviglie – La penisola dei tesori. La Puglia con Castel del Monte e Alberobello, gli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e le ville palladiane in Veneto; questo il percorso dell’appuntamento di questa sera con il programma curato e condotto da Alberto Angela. Si parte da Castel del Monte, la spettacolare costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”. E alla figura di Federico II, ai suoi valori di tolleranza e di unione tra i popoli, si ispira il maestro Riccardo Muti che in questa zona della Puglia è cresciuto e racconta la sua emozione al primo impatto con il castello. Completa questa prima tappa una visita ai trulli di Alberobello. Ci si ritroverà poi nel cuore della civiltà etrusca, ... Leggi su davidemaggio Stasera in Tv Mercoledi 29 Aprile 2020 - film e programmi imperdibili

