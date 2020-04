Predator: Hunting Grounds - recensione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cinema degli anni '70 e '80 è stato una fucina di vere e proprie icone dell'immaginario fantascientifico. A quel periodo, infatti, dobbiamo alcuni intramontabili classici come Blade Runner, Robocop, Tron o Terminator ma anche una nuova giovinezza del genere horror che ha partorito personaggi emblematici ricordati ancora oggi con immutato affetto. A quest'ultima categoria appartengono, ad esempio, lo Xenomorfo protagonista dell'Alien di Ridley Scott e la sua naturale antitesi, il cacciatore Yautja, il Predator di John McTiernan. L'industria dei videogiochi, ovviamente, non poteva rimanere indifferente davanti all'innegabile fascino di queste figure e si è presto gettato a capofitto nella produzione di molteplici titoli dedicati ai due alieni arrivando perfino a proporre uno scontro tra due nell'omonimo crossover Alien vs. Predator. Oltre 30 anni dopo l'uscita al cinema ... Leggi su eurogamer Predator Hunting Grounds : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot

Alle 18 giochiamo in diretta a Predator : Hunting Grounds

Predator : Hunting Grounds in un nuovo trailer che ci dà un assaggio del frenetico 4vs1 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cinema degli anni '70 e '80 è stato una fucina di vere e proprie icone dell'immaginario fantascientifico. A quel periodo, infatti, dobbiamo alcuni intramontabili classici come Blade Runner, Robocop, Tron o Terminator ma anche una nuova giovinezza del genere horror che ha partorito personaggi emblematici ricordati ancora oggi con immutato affetto. A quest'ultima categoria appartengono, ad esempio, lo Xenomorfo protagonista dell'Alien di Ridley Scott e la sua naturale antitesi, il cacciatore Yautja, ildi John McTiernan. L'industria dei videogiochi, ovviamente, non poteva rimanere indifferente davanti all'innegabile fascino di queste figure e si è presto gettato a capofitto nella produzione di molteplici titoli dedicati ai due alieni arrivando perfino a proporre uno scontro tra due nell'omonimo crossover Alien vs.. Oltre 30 anni dopo l'uscita al cinema ...

Eurogamer_it : Predator: Hunting Grounds: il ritorno del Cacciatore Yautja su PS4 e PC non è andato come ci aspettavamo... - infoitscienza : Recensione Predator: Hunting Grounds – Che la caccia abbia inizio! - infoitscienza : Predator: Hunting Grounds affonda nella mediocrità per i voti della critica - infoitscienza : Predator: Hunting Grounds, la recensione del videogioco sul grande classico del cinema - GamingToday4 : Predator: Hunting Grounds affonda nella mediocrità per i voti della critica -