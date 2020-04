Morto Kaio Felipe a soli 21 anni | giocava in Brasile

(Di mercoledì 29 aprile 2020) All’età di 21il calciatore del Independente de Limeira,: i motivi del decesso E’, giovane terzino sinistro dell’Independente de Limeira. La causa del decesso sarebbe stata una scossa elettrica ricevuta mentre cercava di far volare un aquilone. IN AGGIORNAMENTO Visualizza questo post su Instagram TRISTE … L'articolo21inproviene da www.inews24.it.

Terribile tragedia per il calcio brasiliano, giunge notizia della morte improvvisa del giovane calciatore Kaio Felipe Santos Silva, giocatore 21enne in forza all'Independente Limeira, formazione della ...Il calciatore brasiliano era in quarantena a causa del Coronavirus e si trovava in giardino mentre giocava con il suo aquilone. Le notizie che arrivano dal Brasile parlano di una scossa elettrica che ...