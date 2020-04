Milano, maestra denuncia violenza in casa di un alunno sentita durante lezione online (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una violenza in casa scoperta da una maestra. Proprio così: è stato infatti il tempestivo intervento di una insegnante a permettere l’arresto di un uomo di 48 anni colto in flagrante mentre picchiava la moglie: la donna durante una lezione online ha infatti ascoltato urla e rumori provenire dall’appartamento di uno dei suoi studenti che aveva lasciato il microfono aperto e ha così deciso di richiedere l’intervento del 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato l’uomo lunedì pomeriggio in via Pichi, zona Navigli. I rumori erano quelli di un pestaggio. Le grida quelle di un marito violento, che stava infierendo sulla moglie e mamma. Sapeva già l’insegnante (di seconda media) e sapeva tutta la scuola che la situazione, in quel nucleo familiare di via Pichi (appartamento Aler regolarmente abitato) a Milano, era ... Leggi su tpi Milano - maestra denuncia violenza in casa di un alunno sentita durante lezione online (Di mercoledì 29 aprile 2020) Unainscoperta da una. Proprio così: è stato infatti il tempestivo intervento di una insegnante a permettere l’arresto di un uomo di 48 anni colto in flagrante mentre picchiava la moglie: la donnaunaha infatti ascoltato urla e rumori provenire dall’appartamento di uno dei suoi studenti che aveva lasciato il microfono aperto e ha così deciso di richiedere l’intervento del 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato l’uomo lunedì pomeriggio in via Pichi, zona Navigli. I rumori erano quelli di un pestaggio. Le grida quelle di un marito violento, che stava infierendo sulla moglie e mamma. Sapeva già l’insegnante (di seconda media) e sapeva tutta la scuola che la situazione, in quel nucleo familiare di via Pichi (appartamento Aler regolarmente abitato) a, era ...

