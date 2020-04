Mickey Rourke non si fa fermare dalla malattia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo articolo Mickey Rourke non si fa fermare dalla malattia è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si è continuati a girare senza sosta le riprese dell’ultimo film che vede come protagonista l’attore Mickey Rourke, Warhunt, nonostante la malattia. L’attuale pandemia globale non ha fermato le riprese del film Warhunt, che vede tra i protagonisti l’attore Mickey Rourke. Si tratta infatti della prima pellicola interamente girata durante questo periodo così difficile in … Leggi su youmovies WarHunt : le riprese del film con Mickey Rourke terminate nonostante il coronavirus

