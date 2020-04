Le caratteristiche peculiari della polizza di responsabilità civile professionale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli errori professionali rappresentano una eventualità che non si può escludere per molte categorie di lavoratori: dagli avvocati ai medici, passando per i commercialisti, a volte una omissione o uno sbaglio commessi nell’esercizio della propria professione possono arrecare danni significativi ai clienti. Il patrimonio professionale dei professionisti rischia, pertanto, di essere compromesso da una eventuale richiesta di risarcimento conseguente a un danno a persone o cose o di natura patrimoniale che provenga da un cliente o da un soggetto terzo; per tutelare tale patrimonio si ricorre alla polizza di responsabilità civile professionale. Quali sono i più comuni esempi di danno patrimoniale? Un esempio di danno patrimoniale può essere individuato in una sanzione che viene comminata al cliente di un professionista da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli errori professionali rappresentano una eventualità che non si può escludere per molte categorie di lavoratori: dagli avvocati ai medici, passando per i commercialisti, a volte una omissione o uno sbaglio commessi nell’eserciziopropria professione possono arrecare danni significativi ai clienti. Il patrimoniodei professionisti rischia, pertanto, di essere compromesso da una eventuale richiesta di risarcimento conseguente a un danno a persone o cose o di natura patrimoniale che provenga da un cliente o da un soggetto terzo; per tutelare tale patrimonio si ricorre alladi responsabilità. Quali sono i più comuni esempi di danno patrimoniale? Un esempio di danno patrimoniale può essere individuato in una sanzione che viene comminata al cliente di un professionista da parte ...

