In Spagna uscita dal lockdown "asimmetrica e lunga due mesi" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Redazione Annuncio del premier: ultime Madrid e Barcellona La Spagna prevede di allentare progressivamente le misure restrittive anti-coronavirus, per tappe, fino alla fine di giugno quando si spera che il Paese entrerà in una «nuova normalità» una volta ridotta sotto controllo l'epidemia di Covid-19. Ma la ripresa dell'anno scolastico sarà a settembre. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez, spiegando che, dopo sei settimane di blocco totale, per allora dovrebbe essere completato il piano preparato di quattro fasi, ognuna della durata di circa due settimane. Alla fine di giugno, quindi, l'intero Paese potrà entrare «nella nuova normalità se l'evoluzione della pandemia sarà sotto controllo in tutti i territori», ha sottolineato. La fine del lockdown durerà in tutto almeno due mesi. Anche in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - la Spagna proroga il lockdown fino al 9 maggio. Prevista l’uscita per i minori fino a 14 anni

