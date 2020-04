Il piano di Conte per riaprire il 18 maggio in alcune regioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi due retroscena su Repubblica e Stampa illustrano un piano del governo Conte per accelerare le riaperture nelle aree meno colpite dall’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, secondo quanto si auspicava nei giorni scorsi. Scrive Annalisa Cuzzocrea: Nel governo il Pd preme per riaprire già il 18 maggio nelle zone meno colpite i bar, i ristoranti, i parrucchieri e le altre attività la cut ripartenza è prevista il primo giugno. Giuseppe Conte non vuole sbilanciarsi, non ora che il suo ultimo Dpcm è nel mirino, ma più di un ministro giura che è pronto ad aprire all’ipotesi se i dati del contagio dopo le riaperture del 4 maggio saranno incoraggianti. Per ora la linea ufficiale è quella della prudenza. C’è un grafico che illustra l’andamento dell’influenza spagnola del 1918, sulla scrivania di ... Leggi su nextquotidiano Conte - la fase 2 : «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Allo studio piano per famiglie e infanzia»

Coronavirus - Conte : “Non è il momento di mollare - non buttiamo a mare i sacrifici fatti fin qui. Allo studio piano per l’infanzia”

