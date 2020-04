Il decreto "Aprile" diventa "Maggio" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si scrive temporary framework, si traduce nella necessità di prendere più tempo. E di rinviare. È pomeriggio inoltrato quando Roberto Gualtieri riaggiorna il timing del decreto Aprile, quello chiamato a dare 55 miliardi a imprese, lavoratori, famiglie, sanità e Protezione civile. Sono i soldi della cassa integrazione e dei bonus, ma anche quelli da dare alle imprese dilaniate dal virus. Su questo Bruxelles ha messo in campo un quadro di regole temporaneo, il temporary framework appunto, che autorizza sì il soccorso dello Stato ma con tetti e paletti. Il Tesoro è in contatto costante con la Commissione europea affinché gli aiuti siano allineati a questo quadro, ma la risposta dell’Europa arriverà solo lunedì prossimo. Il decreto deve necessariamente slittare. Anche per altre ragioni. Questa volta la traduzione ... Leggi su huffingtonpost Decreto aprile - il via libera slitta a maggio. Salta il consiglio dei ministri di giovedì 30

Decreto Aprile - le nuove misure sul lavoro : dal bonus 800 euro allo stop licenziamenti

