Fase 2, previsto nuovo esodo verso Sud. “Tutto esaurito su treni, aerei e bus” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr – A distanza di un mese e mezzo è ancora vivo il ricordo dell’esodo di massa dei lavoratori e fuori sede meridionali dalle città del nord. Era l’otto marzo e l’Italia si apprestava a chiudere i battenti per l’emergenza coronavirus; migliaia di cittadini, terrorizzati dal contagio e dall’idea di essere «tagliati fuori» e di non poter fare ritorno alle proprie residenze, avevano letteralmente preso d’assalto treni e autobus nel tentativo di raggiungere le regioni del sud, nonostante il rischio concreto di portare con sé il contagio. Un nuovo esodo Ebbene, lunedì 4 maggio è previsto il bis. Un bis più controllato, scaglionato e – si spera – ragionato, stante l’anticipo. Da quella data, secondo l’ultimo Dpcm sarà infatti consentito spostarsi tra ... Leggi su ilprimatonazionale Governo - rimosso divieto della fase 2 previsto nel testo di ieri : la novità sugli spostamenti

Nella mia famiglia su 5 persone complessive 4 sono studenti. Copriamo quasi ogni tipologia di scuola, il piccolo va al nido, il mezzano alle elementari e il grande alle medie e io sono iscritta all’un ...

Ritornerà la centralità del Parlamento?

In questa lunga fase dell’emergenza sanitaria – che si protrae ormai da mesi e non è conclusa – abbiamo più volte ricordato l’importanza che il Parlamento continuasse a svolgere le sue funzioni. Che f ...

