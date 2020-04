Coronavirus, su La7 Gianotti (Cern) annuncia nuova piattaforma di condivisione dati. Capua: “Batteremo virus con le intelligenze collettive” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Il Cern ha messo le sue tecnologie di punta e le sue competenze a servizio della battaglia contro il covid. Abbiamo sviluppato una piattaforma open access, e quindi accessibile e aperta a tutti, che si chiama Zenodo. Questa piattaforma serve ad archiviare i dati in modo strutturato“. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la fisica Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern di Ginevra. E spiega: “I dati sono alla base della ricerca in tutti i campi e ci danno una grande quantità di informazioni molto importanti. Ma bisogna farli parlare. E per farli parlare occorre un contenitore intelligente e sono necessari strumenti per navigare attraverso grandi quantità di informazioni, come quelle legate, per esempio, all’epidemia da Coronavirus. Il punto fondamentale e molto importante è che questa piattaforma è disponibile a tutti, in ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ministro Spadafora su La7 : “Serie A? Sentiero per la ripresa sempre più stretto. Potremmo seguire linea della Francia”

