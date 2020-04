Calciomercato Inter: sarà Conte a decidere su Lautaro, via solo per un sostituto di livello (Di mercoledì 29 aprile 2020) Calciomercato Inter: Lautaro Martinez sarà ceduto solo se il sostituto che arriverà sarà di livello. Questo il diktat di Conte Tuttosport prova a dare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del momento: Lautaro Martinez al Barcellona. Secondo il quotidiano torinese tra le possibili contropartite che i blaugrana metteranno nell’affare risultano Carles Aleñá (di ritorno dal prestito al Betis) ed Emerson Royal, esterno destro in comproprietà tra il Barça e i biancoverdi di Siviglia. Rimangono vive le iotesi Semedo, Junior Firpo e Todibo, ma soprattutto la pista che porta ad Arturo Vidal, noto pallino di Conte. Lo stesso Conte è stato molto chiaro per quanto riguarda la cessione dell’attaccante argentino: sarà lui l’ultimo a decidere e se sarà ceduto ... Leggi su calcionews24 Van de Beek alla Juventus?/ Calciomercato - tra Inter e Real Madrid spunta Paratici

Calciomercato - suggestioni in attacco per Inter e Juve. Difensore e centrocampista al Toro - attaccante al Verona

Calciomercato Napoli - l’Inter tiene puntato Dries Mertens mentre pensa a Edinson Cavani (Di mercoledì 29 aprile 2020)Martinez sarà cedutose ilche arriverà sarà di livello. Questo il diktat diTuttosport prova a dare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del momento:Martinez al Barcellona. Secondo il quotidiano torinese tra le possibili contropartite che i blaugrana metteranno nell’affare risultano Carles Aleñá (di ritorno dal prestito al Betis) ed Emerson Royal, esterno destro in comproprietà tra il Barça e i biancoverdi di Siviglia. Rimangono vive le iotesi Semedo, Junior Firpo e Todibo, ma soprattutto la pista che porta ad Arturo Vidal, noto pallino di. Lo stessoè stato molto chiaro per quanto riguarda la cessione dell’attaccante argentino: sarà lui l’ultimo ae se sarà ceduto ...

FabrizioRomano : L’Inter è in vantaggio per Marash Kumbulla, ci lavora da gennaio: si tratta ancora per chiudere l’affare con il Ver… - DiMarzio : Il #Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per #Giroud #Inter e #Lazio sempre sul giocatore, #Lampard prova a… - DiMarzio : #Calciomercato, l’ #Inter accelera per arrivare a #Kumbulla - ilpensatore85 : RT @noiverinteristi: NVI??NEWS: Su #Pogba non c’è assolutamente niente. Ad oggi è più facile prendere un #MilinkovicSavic che un #Pogba #In… - nightking30 : RT @noiverinteristi: NVI??NEWS: Su #Pogba non c’è assolutamente niente. Ad oggi è più facile prendere un #MilinkovicSavic che un #Pogba #In… -