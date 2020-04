Bonus autonomi 800 euro: come sarà a maggio e a chi spetta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Bonus autonomi 800 euro: come sarà a maggio e a chi spetta L’atteso Decreto legge di Aprile confermerà la proroga per due mesi del Bonus per i lavoratori autonomi che aumenterà dagli attuali 600 a 800 euro. Per l’operazione sono stati stanziati 7 miliardi di euro, per poter potenziare il sussidio. Tuttavia, le regole del gioco cambieranno, perché se l’attuale platea dei beneficiari sarà confermata ad aprile, per la mensilità di maggio il Governo vorrebbe introdurre un meccanismo selettivo.Segui Termometro Politico su Google News I criteri di selezione risponderanno a una logica ben precisa riguardante i codici Ateco relativi alle attività produttive che sono e saranno ancora coinvolti nel lockdown (escludendo, dunque, le imprese e le libere professioni che sono tornate in attività), oppure semplicemente il ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - come cambia il bonus autonomi : importo a 800 euro - a maggio sarà selettivo

Bonus 600 euro autonomi : soldi non ancora arrivati. Cosa fare?

Coronavirus - le storie : dai precari agli autonomi senza requisiti per il bonus. Gli esclusi dagli aiuti che sperano nel nuovo decreto (Di mercoledì 29 aprile 2020)800sarà ae a chiL’atteso Decreto legge di Aprile confermerà la proroga per due mesi delper i lavoratoriche aumenterà dagli attuali 600 a 800. Per l’operazione sono stati stanziati 7 miliardi di, per poter potenziare il sussidio. Tuttavia, le regole del gioco cambieranno, perché se l’attuale platea dei beneficiari sarà confermata ad aprile, per la mensilità diil Governo vorrebbe introdurre un meccanismo selettivo.Segui Termometro Politico su Google News I criteri di selezione risponderanno a una logica ben precisa riguardante i codici Ateco relativi alle attività produttive che sono e saranno ancora coinvolti nel lockdown (escludendo, dunque, le imprese e le libere professioni che sono tornate in attività), oppure semplicemente il ...

fattoquotidiano : Coronavirus, le storie: dai precari agli autonomi senza requisiti per il bonus. Gli esclusi dagli aiuti che sperano… - fattoquotidiano : Coronavirus, verso reddito di emergenza di 400 euro per i single e 800 per le famiglie. Il bonus autonomi sale a 80… - lugiconcarta : RT @CorridoniLuis: @matteosalvinimi @Erika__P Immagino che lo saprà sicuramente, oltre un milione di lavoratori autonomi è 'in attesa di es… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @GiancarloDeRisi: Milioni di #imprese escluse dagli aiuti. #Confindustria chiede soldi a fondo perduto ma dal #Governo arrivano solo 8 m… - Marius30386553 : RT @GiancarloDeRisi: Milioni di #imprese escluse dagli aiuti. #Confindustria chiede soldi a fondo perduto ma dal #Governo arrivano solo 8 m… -