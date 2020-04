5 coppie di celebs che sono tornate insieme ci dimostrano che la minestre riscaldata a

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Fino a poche ore fa ero completamente contro le minestre riscaldate (ovvero alle coppie che tornano insieme) convinta che non fossero mai buone come quando le fai per la prima volta. Tornare con un ex? NO GRAZIE. Ma una coppia in particolare ha messo in dubbio tutte le mie certezze: Gigi Hadid e Zayn che (rullo di tamburi) ASPETTANO IL LORO PRIMO FIGLIO!